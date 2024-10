Il Gup del tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, ha ammesso al rito abbreviato Stefano Maloccu, l'ex armiere di 73 anni che nel giugno 2015, a Fonni, uccise con tre colpi di pistola alla testa l'imprenditore 65enne Mario Tronci, ex titolare del caffè Roma a Sassari.

L'udienza è fissata per il 21 aprile prossimo. Un omicidio che nelle intenzioni di Maloccu doveva mettere fine ad una lite che si trascinava da anni per un garage conteso e che si era conclusa con l'intervento dell'ufficiale giudiziario che aveva dato ragione a Tronci.

Un verdetto mai accettato dall'ex armiere e sfociato nella decisione di uccidere l'imprenditore, giustiziato in pieno centro a Fonni, in via Parrocchia, poco dopo le 19.30 del 24 giugno, quando le pie donne stavano rientrando a casa dopo la messa della sera.