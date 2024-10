Ancora un episodio di truffa online. A scoprirla sono stati i carabinieri di Selargius. In seguito alle indagini telematiche e agli accertamenti svolti anche attraverso la collaborazione di Poste Italiane, i militari hanno denunciato alla procura un 47enne operaio bolognese, già noto per episodi analoghi.

L'uomo aveva messo in vendita sul web, su un noto sito, dei pezzi di ricambio di autovetture Mercedes e, contattato telefonicamente da un imprenditore di Quartu Sant’Elena, era riuscito a farsi inviare, lo scorso aprile, un bonifico di 350 euro sulla propria carta 'Postepay Evolution', per l’invio di un pezzo che non è mai arrivato al destinatario.

Il furbetto, dopo aver percepito la somma, era anche sparito dal web, o, perlomeno, non era più presente con quel nome. Effettivamente la cura nell’allestimento delle proposte di vendita era tale da far pensare a un venditore particolarmente serio e affidabile, ma, come i fatti successivi hanno dimostrato, si trattava solamente di un abile truffatore.