Il 2015 si conferma un anno super per le presenze turistiche in Riviera del Corallo.

I dati ufficiali elaborati dal Comune di Alghero risultanti dalle dichiarazioni trimestrali effettuate dai soggetti imponibili ai fini dell’imposta di soggiorno superano le più rosee aspettative rispettando l’ottimo trend di pernottamenti dall’inizio dell’anno (+11% il terzo trimestre, +24% nel secondo trimestre, +30% nel primo).

Così anche il quarto trimestre si chiude col segno positivo, + 11,7%. 74.627 le presenze ufficiali da ottobre a dicembre, contro le 66.828 dello stesso periodo del 2014 (dati ufficiali della Provincia di Sassari ai fini Istat).

Un milione e 100mila euro gli introiti già incassati dal Comune dal 1 gennaio 2015.

Tariffe che rimarranno invariate anche per l’anno 2016 così come disposto dalla Legge di Stabilità e recentemente chiarito dal pronunciamento della Corte dei Conti d’Abruzzo (in approvazione in Giunta comunale la delibera che formalmente sospende gli aumenti inizialmente previsti).

Confermare e possibilmente migliorare gli ottimi dati anche per l’anno in corso. Questo l’obbiettivo dell’Amministrazione comunale, impegnata su più fronti per sostenere le destinazioni collegate col territorio e superare l’attuale impasse generato dall’incertezza dei collegamenti aerei per i prossimi mesi. Nel frattempo prende avvio il progetto pilota regionale per potenziare e diversificare il calendario voli.

Già pianificata dalla Fondazione Meta e l’assessorato al Turismo la promozione di Alghero e in Europa con la partecipazione dal prossimo mese di marzo al Mahana Tourisme di Lione, all’ITB di Berlino e al Salon Mondial Tourisme di Parigi; ad Aprile sarà invece al Sitc di Barcellona; a Ottobre al BMTA di Paestum per poi concludere l’anno fieristico nel mese di novembre al Vacances di Ginevra e al TT di Varsavia. Tutte attività pianificate in stretta collaborazione col Consorzio Turistico Riviera del Corallo e il coinvolgimento diretto degli operatori turistici del nord Sardegna.