Nel primo pomeriggio di oggi, 27 agosto, i Carabinieri hanno arrestato un dipendente dell’Arbatax park resort’’, N.B., 41 anni di Marrubiu, con precedenti di polizia, per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo, intorno alle 13:30, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha prima importunato una collega e poi ha aggredito il maître del ristorante “Le terrazze”, all’ interno al resort, intervenuto in difesa della ragazza, sferrandogli alcuni pugni al volto.

Il tutto è successo sotto gli occhi di un carabiniere in servizio a Cagliari in vacanza ad Arbatax, il vice brigadiere Giuseppe Salemi. Quest’ultimo è intervenuto e dopo essersi qualificato è stato colpito dal 41enne che gli ha causato contusioni al torace e al collo, giudicate guaribile in cinque giorni. Nel frattempo sul posto sono intervenuti i militari della radiomobile di Lanusei che hanno arrestato l’uomo, ora rinchiuso nel carcere del centro ogliastrino.

Intanto, il maître ha riportato un “trauma contusivo al collo, nella regione orbitale sinistra e edema dello zigomo sinistro’’, giudicato guaribile in dieci giorni.