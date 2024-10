Anche la città di Sassari è stata interessata da un'imponente operazione del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, con il coordinamento della Dda reggina. Le Fiamme gialle hanno arrestato quattro esponenti di un gruppo criminale finalizzato al traffico internazionale di eroina, per conto della cosca Bellocco di Rosarno.

Il porto di Gioia Tauro era divenuta una porta d'ingresso della droga in Italia con il benestare di squadre di portuali infedeli. L'operazione è stata condotta nelle province di Roma, Reggio Calabria e Sassari.

In carcere sono finiti Emanuele Umberto Oliveri (32 anni), Domenico Pepé (64), Alessandro Galanti (38), Antonio Ponziani (34) e Alessandro Larosa (41). I cinque sono ritenuti responsabili dell'associazione che reperiva ed acquistava all'estero, soprattutto in Sud America, ed importava in Italia, attraverso navi in arrivo al porto di Gioia Tauro ed in altri porti nazionali, ingenti quantitativi di cocaina da immettere nel mercato.