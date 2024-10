Imparare la lingua sarda“Front office telematico” è la modalità con cui l’Istituto di Studi e Ricerche “Camillo Bellieni di Sassari ha deciso di portare avanti il progetto “Ajò vi semmu”, curato insieme al Comune di Sassari e nel rispetto delle disposizioni messe in campo in questi giorni dalla Regione Sardegna.

Il personale aveva già iniziato, dal 12 marzo, a predisporsi a questo servizio attivando tutte le modifiche alle modalità di lavoro, per la continuità e il perseguimento degli obiettivi.

“Gli operatori sono quindi abilitati a lavorare da casa e saranno reperibili sia attraverso email che numero di telefono”, fanno sapere dal Bellieni.

Questi i contatti: Lucia Sechi per il Comune di Sassari all’indirizzo lucia.sechi 66@tiscali.it - 340 5212385; Anna Laura Pirisi per il Comune di Castelsardo all’indirizzo ajovisemmu.castheddu@gmail.com e per il Comune di Stintino all’email ajovisemmu.isthintini@gmail.com - 328/5814227; Daniela Masia per il Comune di Sorso all’indirizzo ajovisemmu.sossu@gmail.com e per il Comune di Valledoria all’indirizzo ajovisemmu.codaruina@gmail.com - 3291020731; Adriana Cocco per il Comune di Porto Torres all’indirizzo adriana.cocco@outlook.com - 3492154180.

Con le stesse modalità, l’Istituto Bellieni garantisce la prosecuzione della attività di Sportello linguistico nei territori che hanno per Comune capofila Pozzomaggiore (lucia.sechi66@tiscali.it - 3405212385), Macomer (adriana.cocco@outlook.com – 3492154180) e Orotelli (immacolata.salis@tiscali.it – 3332136730).

Per quanto riguarda la formazione, i corsi di lingua sarda e turritana inizieranno l’1 aprile in modalità Skype dal 1 aprile. “Non sono annullati i corsi in programma per il mese di marzo, le cui lezioni saranno recuperate durante il periodo estivo, concludono.