Visto il successo della precedente edizione, la cooperativa Siendas di Thiesi ha deciso di riproporre “Impara s'arte...”, un ciclo di laboratori di cucina tradizionale dedicati alla preparazione di dolci tipici e non solo.

Gli appuntamenti si terranno nella cucina dell'antica villa padronale della tenuta “Sa Tanca de Santu 'Ainzu”. L'azienda, acquistata dal Don Enrico Garau Boy nel 1864, era di proprietà del duca Antonio Manca dell'Asinara ed è attualmente in possesso di Maria Isabella Puggioni, figlia di Donna Caterina Garau e Luigi Battista Puggioni, che la gestisce con il figlio Luigi.

Già fissate le date: il 27 ottobre (ancas de cane), il 24 novembre (pabassinos), il 15 dicembre (salsiccia), il 26 gennaio 2019 (cotzulas de 'erda), il 23 febbraio (montegadas e angelotos), il 23 marzo (impanadas), il 13 aprile (casadinas), il 18 maggio (pirichitos) e il 18 giugno (culunzones).

Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo presso l'agriturismo per la colazione, per la preparazione della pasta, del ripieno, degli impasti e il confezionamento dei dolci, oltre che la cottura nel forno a legna. Inoltre sarà possibile visitare il nuraghe, la Chiesa romanica di San Gavino, la cava di pietra e la fornace. La conclusione è fissata per le 13.30.

Limitati i posti che vanno da un minimo di 5 a un massimo di 10 persone. Il costo variabile in base alla tipologia. Previste delle condizioni vantaggiose per chi decide di partecipare a più laboratori. Come consigliato dagli organizzatori «Ai partecipanti è richiesta la passione per il buon cibo, la curiosità di imparare e il piacere di apprendere competenze che permetteranno di tramandare le antiche tradizioni culinarie del nostro territorio».

Parte dei dolci saranno suddivisi tra i partecipanti. Maggiori informazioni ai numeri 3483542631 e 3498311073 oppure all'indirizzo di posta elettronica siendas.scarl@gmail.com.