Le condizioni meteo sul Mediterraneo centro occidentale sono in rapido e deciso peggioramento a causa dell'approfondimento depressionario, indotto da una pronunciata ansa e accelerazione del getto polare, in sede balearica.

Vortice di bassa pressione che, in virtù della forte divergenza in quota, raggiungerà in serata e sul Mare di Sardegna valori di pressione al suolo attorno a 989 hPa. Si ricorda che la perturbazione, ovviamente imputabile alla nascita di un "ciclone extratropicale" (attenzione alle bufale che potrete leggere online in questi giorni, o che avete letto negli scorsi) è battezzata dall'Università di Berlino Zissi e non Golia.

La nostra isola è al momento insita nel settore caldo della perturbazione, tra il fronte caldo (transitato poco fa) ed il fronte freddo atteso in serata (ora sulle Baleari). Nuvolosità alta e diffusa ma prevalentemente sterile precederanno un ulteriore peggioramento nelle prime ore del pomeriggio allorquando la spinta dinamica della linea frontale fredda provocherà la fuoriuscita verso il settore caldo di locali cunei di aria fredda con conseguente formazione dei primi fenomeni pre frontali, specialmente nei settori occidentali (sud occidentali).

Il transito del fronte freddo apporterà fenomenologia più diffusa, spesso anche a carattere temporalesco visti gli importanti scambi di calore messi in moto dall'intenso perno depressionario, con accumuli più importanti (picchi fino a 25mm/40mm) sui settori centro meridionali dell'isola, specialmente oristanese interno, alto campidano e sulcis iglesiente.

Domenica, per buona parte della giornata, il minimo depressionario resterà stazionario ad ovest dell'isola inviando ulteriori impulsi perturbati che, stando agli ultimi aggiornamenti modellistici ad alta risoluzione, interesseranno maggiormente i settori centro meridionali dell'isola dove si attendono le precipitazioni più organizzate e diffuse.

Se la bassa pressione andrà colmandosi progressivamente sul Canale di Sardegna, una nuova ciclogenesi interesserà l'alto Tirreno in serata creando l'occasione per l'arrivo di ulteriori precipitazioni.

La carta in allegato riporta gli accumuli pluviometrici attesi sulla nostra isola tra il pomeriggio odierno e le 24 di domani, fonte wrf 3km SardegnaClima.