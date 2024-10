Nel 2018 oltre 200 algerini sono hanno perso la vita mentre cercavano di raggiungere l'Europa attraverso il Mediterraneo, anche sulla rotta che porta in Sardegna, una delle più battute per la cosiddetta harraga, ovvero l'emigrazione illegale dei giovani convinti di trovare fortuna oltremare.

Sono numeri forniti dal Ministro dell'interno Algerino.

"Giace da mesi in Commissione Difesa la nostra risoluzione per impiegare le navi della Marina Militare Italiana, in pieno accordo con il Governo Algerino, per fermare questa tratta che oggi nostra i suoi lati disumani" dichiara il Deputato di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda che da tempo si occupa del fenomeno degli harraga'.

"Pagine facebook che raccontano questi viaggi e raccontano la presunta bellezza della vita occidentale ma è un incitamento ad un viaggio che sembra una sfida e un gioco" dichiara Deidda.

"Oltre ai noti problemi della nostra sicurezza nazionale (fermati per terrorismo" o ordine pubblico e sicurezza personale (arrestati per furto, droga, molestie e violenze) ecco i dati per una tratta che da anni chiediamo di chiudere. Non è servito l'accordo di Minniti e sebbene diminuiti gli sbarchi continuano anche con il Governo attuale. Servono le navi della Marina Militare per presidiare nel mare aperto questi viaggi e verificare l'esistenza o meno di navi appoggio. Per questo chiederemo di affrontare il tema in Commissione Difesa".