Secondo i dati del dossier statistico Immigrazione 2013 presentato a Cagliari nell'aula magna di Scienze Politiche, gli immigrati in Sardegna sono attualmente 40 mila, il 2,2% della popolazione.

Dal 2012 si è avvertito un incremento del 14,5% e il 50% degli immigrati residenti nell'isola è di origine europea, il 20% africana, il 19% asiatica. La provincia che ne ospita il maggior numero è quella di Cagliari.

"In media percepiscono 320 euro in meno degli italiani" lamenta Gianni Loy, docente di Diritto all'Università di Cagliari "e proprio a causa della perdita del posto di lavoro, in Italia, nel 2012 non sono stati rinnovati 180mila permessi di soggiorno"