A immagini fake, che riportano una situazione non attinente alla realtà, l'Aou di Sassari risponde con una video-intervista al direttore dell'Ufficio tecnico dell'Azienda di viale San Pietro, l'ingegner Roberto Manca".

Nei giorni scorsi, infatti, su un giornale web e sui social, sono state diffuse alcune immagini girate "furtivamente" all'interno del reparto al sesto piano del Santissima Annunziata.

Il video, attribuito a una fonte anonima, era accompagnato da un commento con il quale si criticava la scelta aziendale di adottare una struttura amovibile per ospitare i pazienti Covid mentre "sarebbe bastato sistemare il sesto piano del Palazzo Clemente". Le immagini pubblicate e postate sui social network, tuttavia, non sono quelle della struttura di viale San Pietro ma, appunto, quelle del sesto piano del Santissima Annunziata e danno una visione sbagliata della realtà dei fatti.

Invece, nella video-intervista con il dirigente Aou, della durata di circa 3 minuti, durante un sopralluogo al Clemente si spiega perché non sia stato possibile utilizzare né il sesto né il secondo piano di quel palazzo per realizzare reparti Covid. Quindi, sempre nello stesso video, ma questa volta con le immagini al sesto piano del Santissima Annunziata, l'ingegner Manca spiega gli interventi in atto sul quel reparto che, con la consegna dei lavori prevista entro fine anno alla ditta vincitrice della gara d'appalto, dovrà ospitare le degenze dell'Ortopedia e traumatologia.

"Spiace constatare ancora una volta - afferma la direzione strategica dell'Aou di Sassari – che si dia peso a notizie e immagini video senza una verifica. Quella delle fake news e video diffusi anche in maniera irresponsabile sembrano tutte mirare a ricostruzioni faziose e strumentali, atte ad alimentare nella popolazione un clima di incertezza e di sfiducia. Questo in un momento in cui, invece, la cittadinanza deve essere adeguatamente informata".