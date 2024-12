Le previsioni meteo per i prossimi giorni annunciano un'importante perturbazione che colpirà l'Italia durante la festività dell'Immacolata. Secondo Antonio Sanò, esperto meteorologo di www.iLMeteo.it, una massa fredda proveniente dal Polo Nord attraverserà l'Europa per poi interessare il nostro Paese, portando forti venti, piogge e neve anche in pianura. Le zone più colpite saranno i versanti adriatici e il Sud, con giovedì che si prospetta come la giornata p

iù piovosa, con possibili nevicate sopra i 900-1200 metri. Sabato 7 dicembre, l'aria fredda si concentrerà sulle Alpi, causando precipitazioni nevose sulle Alpi e Prealpi e localmente sulle zone pianeggianti del Nord. Domenica 8 dicembre, ci aspettiamo forti tempeste di vento di maestrale e libeccio, con mareggiate previste soprattutto lungo le coste tirreniche e sarde. Nel frattempo, il maltempo si sposterà su Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sardegna e Sicilia, con piogge intense e neve sugli Appennini. Il clima si raffredderà ulteriormente nella prossima settimana.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, mercoledì 4 dicembre: cielo molto nuvoloso con precipitazioni isolate a carattere di rovescio o temporale sul settore settentrionale, a partire dalle ore centrali, in attenuazione in tarda serata; temperature in lieve o moderata diminuzione; venti inizialmente deboli o moderati da nord-ovest, in rotazione a nord-est e rinforzo dalle ore centrali, specie sulla Gallura; mari molto mossi o mossi.

Previsioni per domani, giovedì 5 dicembre: cielo poco nuvoloso; temperature minime in diminuzione, massime stazionarie; venti deboli o localmente moderati da nord; fino a forti sulle coste; mari molto mossi, localmente agitati sul settore occidentale.

Tendenza per i giorni successivi: venerdì e sabato il cielo sarà generalmente molto nuvoloso, con possibili precipitazioni. Dopo l'alba fredda di venerdì si assisterà a un marcato rialzo delle temperature che perdurerà fino alle ore centrali di sabato, in quanto la gelida tramontana sarà sostituita da un maestrale teso e relativamente caldo. I mari saranno molto mossi, fino ad agitati i bacini occidentali.