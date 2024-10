Nella serata di ieri, a Cagliari, Guardia costiera, Vigili del fuoco e sommozzatori sono intervenuti per soccorrere un'imbarcazione. Una coppia di turisti tedeschi, durante le operazioni di ingresso nel porto di Cagliari, ha urtato con la loro barca il molo di levante, danneggiando il dritto di prua e creando uno squarcio di circa 40 cm.

Gli occupanti hanno immediatamente lanciato l'allarme. Le squadre intervenute sono riuscite a tamponare la falla con dei cuscini e delle coperte, e hanno avviato le operazioni di aspirazione dell'acqua all'interno, sostenendo il galleggiamento dell'imbarcazione con dei palloni gonfiabili.

Al termine delle operazioni di soccorso, la barca è stata trainata fino in porto. I due diportisti nell'impatto con il molo non hanno riportato ferite, e non è stato causato alcun inquinamento in mare.