Intervento in corso questa mattina dei Vigili del Fuoco Sommozzatori e il Nucleo Nautici dell'Unità Navale e la squadra terra "4A" del Distaccamento cittadino portuale di via Roma in soccorso di un peschereccio strutturato in legno, nel molo ormeggio pescatori "Sa Perdixedda" acque antistanti il porto storico di Cagliari, che, ha causa di una presa mare deteriorata, imbarcava acqua rischiando di affondare.

Gli operatori del 115 all'arrivo sul posto hanno provveduto con delle pompe in dotazione all'aspirazione, ad individuare il punto dove il barcone imbarcava l'acqua che riscontrando il problema da una presa mare deteriorata, temporaneamente hanno provveduto al tamponamento della stessa mettendo in sicurezza l'imbarcazione. Sul posto anche i militari della Capitaneria di Porto per quanto di loro competenza.