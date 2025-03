L'anticipo di primavera attuale è destinato a essere di breve durata: secondo le previsioni, una serie di perturbazioni atlantiche porterà piogge continue su diverse regioni dell'Italia, tra cui la Sardegna, a partire da domenica pomeriggio e per almeno otto giorni.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, ha confermato che le prossime ore saranno caratterizzate da bel tempo, con temperature massime che potranno raggiungere i 21-22°C, ma ha avvertito dell'arrivo imminente di piogge intense e prolungate a partire da domenica pomeriggio. Egli ha sottolineato che, nonostante l'attuale picco di caldo primaverile con temperature di 21-22°C, l'aumento delle nuvole sarà evidente tra Sicilia e Sardegna, mentre sul resto della Penisola il sole continuerà a splendere.

A partire dalla sera, si prevedono rovesci più organizzati nella zona del Cagliaritano, che durante la notte si estenderanno in modo irregolare sulla Sardegna centro-meridionale e diventeranno più diffusi e intensi in Sicilia, con possibili fenomeni intensi anche in Calabria entro Sabato. Al contrario, il resto del Paese godrà di sole, seppur con la presenza di nuvole velate accompagnate da sabbia del deserto in quota; tuttavia, il peggioramento del tempo su tutto il territorio italiano è atteso a partire da domenica pomeriggio. Si prevedono forti temporali locali in Liguria e piogge diffuse su Nord-Ovest, Sardegna e successivamente Toscana.

Lunedì, il maltempo si intensificherà con temporali ancora più pericolosi tra Liguria di Levante, Alta Toscana e Triveneto; sulle Alpi nevicherà abbondantemente sopra i 1400 metri, mentre le piogge si estenderanno lungo il versante tirrenico, risparmiando solo parzialmente il versante ionico, la Sicilia e le regioni adriatiche centro-meridionali. Da martedì 11 marzo a sabato 15 marzo si susseguiranno vari fronti atlantici con precipitazioni continue: si prevede che in otto giorni possano cadere più di 150 litri per metro quadrato da Genova a Reggio Calabria, passando per Roma, quantità che corrisponde a quella media di tutto il mese di marzo in poco più di una settimana.

Le previsioni di Arpas Sardegna

Previsioni per oggi, giovedì 6 marzo: cielo generalmente nuvoloso in mattinata, molto nuvoloso dal tardo pomeriggio, specie a sud e a est dove saranno possibili locali deboli piovaschi o rovesci, in intensificazione in serata, in particolare sui rilievi meridionali; temperature minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo; venti in prevalenza deboli dai quadranti orientali, forti sulle coste sud-occidentali e sulle Bocche di Bonifacio; mari mossi o molto mossi, specie sui settori meridionali.

Previsioni per domani, venerdì 7 marzo: cielo molto nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse in mattinata, anche a carattere di rovescio o temporale, più insistenti sui rilievi meridionali e orientali con cumulati localmente moderati, in attuazione dal pomeriggio, specie a ovest; temperature minime in aumento, massime stazionarie; venti in prevalenza deboli dai quadranti orientali, forti sulle coste sud-occidentali e sulle Bocche di Bonifacio, in attenuazione serale; mari generalmente molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con addensamenti maggiori sui rilievi, dove saranno probabili deboli precipitazioni sabato, specie a est; domenica precipitazioni probabili in serata, specie su zone centro-settentrionali. Le temperature minime saranno in calo sabato e in aumento domenica; le massime saranno in aumento in entrambi i giorni. I venti soffieranno deboli, prevalentemente dai quadranti orientali con locali rinforzi da sud-est domenica. I mari saranno generalmente mossi.