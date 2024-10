Svolta nella pubblica illuminazione ad Alghero. Con il nuovo anno ha inizio il servizio di ammodernamento ed efficientamento in gran parte dei quartieri cittadini, dal centro alle periferie fino alle borgate.

Affidato con convenzione Consip alla ATI Zephiro spa, con durata novennale, il servizio di gestione e manutenzione dell'illuminazione pubblica urbana .

Il contratto prevede la sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti, con altri di tecnologia a LED e comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l’impianto di Pubblica Illuminazione di proprietà della pubblica amministrazione, con servizio di reperibilità e pronto intervento H 24 .

Al momento è in corso il censimento georeferenziato dei circa 5.000 pali e dei quadri elettrici della città, al termine del quale ciascun punto luce verrà evidenziato con un numero di serie, al fine di facilitarne l’identificazione.

A partire dal centro storico il censimento proseguirà con rilievi puntuali nei vari quartieri e nelle borgate.

" Il progetto- dichiara l’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Raimondo Cacciotto - rappresenta un deciso passo in avanti nella gestione efficiente dell'illuminazione pubblica e consentirà di effettuare importanti opere di manutenzione straordinaria agli impianti migliorandone la funzionalità e soprattutto l’affidabilità. La vetustà degli stessi, infatti, oltre a uno scarso livello prestazionale, comporta ingenti costi energetici facilmente riducibili con le odierne tecnologie".

Da parte dell'assessorato un doveroso ringraziamento è indirizzato alla Società In house del Comune, che fino al dicembre scorso si è occupata della manutenzione di tutti i punti luce con un lavoro importante e in crescita nel corso del 2016.