I Carabinieri del Provinciale di Sassari, nell’ambito dei servizi predisposti a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, venerdì pomeriggio, a Illorai, hanno arrestato Daniele FOIS per coltivazione di cannabis indica .

I Carabinieri della Compagnia di Bono, a seguito di localizzazione di piantagione di cannabis indica attraverso l'osservazione dall’alto effettuata impiegando l’elicottero del 10^ Elinucleo Carabinieri di Olbia e avvalendosi anche dello Squadrone Cacciatori di Abbasanta, hanno sorpreso il 25enne allevatore di Bottida che aveva realizzato e curava nei minimi particolari la piantagione costituita da quasi 600 piante, alte fra gli 1 e i 2 metri.

La piantagione, ben curata e recintata per evitare ingresso di animali, si trovava all’interno in un’area con fitta vegetazione, alle porte di Illorai, e sfruttava vecchie cisterne ed altri impianti adattati per provvedere all’irrigazione: estrema cura dimostrata dal giovane per la realizzazione della piantagione nell’area che era stata preventivamente bonificata.

Quasi 200 kg. il peso delle piante estirpate e poste sotto sequestro dai Carabinieri unitamente al materiale utilizzato da Fois per la coltivazione.