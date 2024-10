Le telecamere del distributore “Ip” di via Roma a Ilbono hanno ripreso un giovane incappucciato avvicinarsi alla colonnina in cui si inseriscono le banconote, ma invece di inserire i soldi ha cosparso la stessa colonnina di sangria e poi come nulla fosse si è allontanato.

L’unico distributore del paese è perciò rimasto fuori uso nelle ore di chiusura per cinque giorni. Al proprietario, Luigi Loddo, riparare il danno, è costato diverse migliaia di euro.