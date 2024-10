Si chiamava Franco Sodde l'allevatore 42enne di Ilbono ucciso ieri sera attorno alle 21 alle porte del paese mentre rientrava dal lavoro a bordo della sua Fiat 600.

L'uomo aveva precedenti per coltivazione e spaccio di stupefacenti. Ad attenderlo, ieri, uno o più killer che, nascosti dietro un muretto a secco, lo hanno freddato con tre colpi di fucile letali. Ancora sangue, dunque, in Ogliastra dove questo è il settimo omicidio del 2014 dopo la recente morte di Aldo Caboi a Gairo. In tutto il circondario è scattata la caccia all'assassino.

Quando gli agenti del commissariato di Lanusei e gli uomini del 118 sono arrivati sul luogo del delitto, Sodde era già morto dentro l'auto.

Gli inquirenti indagano sul mondo del traffico di droga in Ogliastra non tralasciando però altre eventuali piste.