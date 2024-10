In Sardegna

Gigante per l'Ambiente 2016 e Panda d'Oro. Doppio riconoscimento del Wwf alla sindaca di Arborea, Manuela Pintus, per la battaglia, combattuta e vinta assieme a tutta la comunità, contro i pozzi per la ricerca di gas metano che la Saras della famiglia Moratti voleva trivellare a due passi dallo stagno di S'Ena Arrubia.