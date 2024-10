Un nuovo caso di coronavirus a Carloforte. Le misure di prevenzione adottate dal Comune avevano nelle scorse settimane portato all'estirpazione totale del virus, rendendo il paese 'Covid free', dopo il potenziale focolaio registrato ad agosto. Nella giornata di ieri una persona di mezza età è risultata positiva al tampone, e oggi trasferita nel reparto di terapia intensiva del Santissima Trinità di Cagliari. Lo ha comunicato il sindaco Tore Puggioni, nella tarda serata di ieri, tramite una diretta sulla pagina Facebook del Comune.

"La persona era sotto monitoraggio a casa sua. All'aggravarsi della salute è stata trasportata all'ospedale Sirai di Carbonia, dove il tampone ha dato esito positivo - spiega il primo cittadino -. Oggi è stata trasportata a Cagliari e ricoverata nel reparto di terapia intensiva Covid-19 dell'ospedale Santissima Trinità. L'Ats e sta monitorando la situazione e tracciando i contatti".

"Già da domani mattina inizieranno i tamponi sulle persone a contatto con la persona risultata positiva. Continuiamo a stare tranquilli e sereni perché la situazione è sotto controllo e monitorata - rassicura Puggioni -. Il virus è ancora vivo e ancora intorno a noi. Invito tutti ad osservare le disposizioni vigenti e le regole che tutti conosciamo"

E sull'anno scolastico: "E' appena iniziato. E' stato fatto un grande lavoro per una ripartenza sicura a a garanzia della salute di tutti: studenti, docenti e personale. Per cui non vanifichiamo gli sforzi fatti sino ad oggi".