Il vino del Mandrolisai alla conquista del mercato brasiliano. Tra il nettare di Bacco e l'isola di Sardegna scorre un legame antico, contraddistinto in modo indissolubile dalle invasioni e dai domini subiti nei secoli. Il vino è cultura, storia e tradizione.

Nella cantina Carboni di Ortueri si produce il “Lieros”, 600 bottiglie numerate e sigillate artigianalmente che viaggeranno per conquistare il mercato del Brasile. Si tratta di un I.G.T. Isola dei Nuraghi, una delle 15 indicazioni geografiche tipiche della regione Sardegna, affinato per due anni in botti di rovere.

“Lieros” nasce protetto dalle particolari condizioni pedoclimatiche del Mandrolisai e grazie alla cura, all'esperienza e alla passione di Giuseppe Carboni, sostenuta dal lavoro creativo, di studio e ricerca effettuato sul campo dall'enologo Andrés Garcia Blas, dall'ingegnere Gian Nicola Carboni, figlio del titolare e dal designer Fabio Simone Murgia che lavora in Brasile e si occupa di marketing.

«Con “Lieros” vogliamo proporci al mercato internazionale - dice Gian Nicola Carboni -. Questo vino rappresenta la volontà di offrire un prodotto derivante da vitigni autoctoni, non reperibili altrove e quindi unico nel suo genere».

Tre giovani sardi hanno messo insieme le loro esperienze per dar vita a un prodotto che riflette la tradizione della Sardegna con l'intento di proiettarla al di là dei confini dell'Isola. La regione storica del Mandrolisai da anni è riconosciuta come olimpo dei territori vitivinicoli sardi.