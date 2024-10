Qualche giorno fa il Presidente Giorgia Meloni, in accordo con il portavoce regionale, l’onorevole Paolo Truzzu, ha nominato come nuovo commissario provinciale il giovane 34enne Maurizio Cadau, vicesindaco di Belvì.

“Una bella soddisfazione - afferma Cadau - In questi anni ho avuto il piacere di ricoprire l’incarico di vicecoordinatore: è stata per me un’occasione di crescita personale sotto diversi fronti, che mi ha dato modo di conoscere e lavorare con persone straordinarie come Saverio Mameli, dal quale

oggi ricevo il passaggio di consegne. Fratelli d’Italia rappresenta una bellissima realtà per i giovani che vogliono crescere e fare politica. Da quando cinque anni fa si è deciso di far nascere questo partito in Sardegna, sono rimasto colpito, al punto che ho desiderato farne parte sin da subito. Non solo: ho lavorato perché il partito venisse conosciuto nel territorio. Da oggi inizia un nuovo percorso: punto molto sui giovani come me, e in quelli più giovani; il futuro del Nostro Paese è anche nelle nostre mani: dobbiamo imparare quanto sia importante mettersi in gioco, sporcarsi le mani per salvaguardare i diritti di tutti.

Sarà mia cura salvaguardare il prezioso contributo da sempre prestato dai meno giovani, la cui esperienza ha sempre rappresentato un valore aggiunto per il nostro gruppo di lavoro. Personalmente mi voglio impegnare per far crescere il partito, perché questa realtà politica sia quanto più sentita vicina dalla gente; in proposito, voglio anche dire che stiamo lavorando in previsione dell’apertura di diversi circoli in tutto il territorio della Provincia: l’obiettivo è quello di dare voce alle esigenze della Nostra gente sia in Consiglio regionale che in Parlamento. Per cui in bocca al lupo a me e buon lavoro a tutti”.