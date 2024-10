E' stata trovata priva di vita nel suo appartamento Alessandra Spedicato, 52 anni, vice prefetto di Nuoro. Sarebbe morta da almeno un mese di morte naturale, ma nessuno si era accorto di nulla.

Il dramma della solitudine si ripete in Sardegna e il teatro, stavolta, è il capoluogo barbaricino. La donna aveva preso un periodo di malattia ai primi di maggio e, dal 1° giugno, avrebbe dovuto prendere il suo posto come capo di Gabinetto della prefettura di Matera.

Ad avvertire i soccorsi, giovedì 8 giugno, sono stati i vicini di casa della Spedicato che sentivano un cattivo odore provenire dal suo appartamento di via Gioberti. Così, i vigili del fuoco, dopo aver fatto irruzione nell'appartamento hanno fatto la macabra scoperta. Il corpo della Spedicato, privo di vita almeno un mese, era ormai in via di decomposizione.

Alle colleghe che l'avevano sentita ai primi di maggio aveva raccontato di essere in partenza per Matera.