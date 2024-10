Il Vescovo di Nuoro monsignor Mosè Marcia venerdì scorso, in occasione della visita pastorale a Ollolai, ha fatto visita alla sede della Pro loco locale.

<<È stato un incontro intimo e a tratti commovente con la nostra comunità - dice Pierpaolo Soro, presidente dell’Associazione turistica di Ollolai -. La presenza del vescovo, le parole che ha speso per i giovani e per il momento che stiamo attraversando hanno testimoniato vicinanza e considerazione per chi, ogni giorno, lavora per unire è mai dividere.

Il pensiero di monsignor Marcia è stato accolto con fiducia e ho avuto la sensazione che si sia trovato bene a Ollolai, tra la gente che gli ha riservato ospitalità e affetto>>.