La C come serie C, quella ambita dal Lanusei Calcio, ma anche come Curia, che ha acquistato un blocco di abbonamenti allo stadio per permettere ai fedeli-tifosi meno abbienti di assistere alle partite di calcio di serie D. La squadra del cuore è prima in classifica, con 10 punti di vantaggio sulle seconde e mancano appena sei giornate alla fine del campionato.

E tra i supporter che seguono il club sperando nella promozione c'è anche il vescovo della diocesi di Lanusei, monsignor Antonello Mura, appassionato di calcio e da sempre vicino ai giovani, forte della sua esperienza come animatore del seminario regionale e responsabile della pastorale giovanile diocesana.

L'iniziativa, raccontata da La Nuova Sardegna, rientra nell'ambito degli incontri sulla pastorale del Turismo promossi dalla diocesi, che ha visto in prima fila i calciatori del Lanusei, oltre ad altri protagonisti come il Cagliari Calcio e la Dinamo Basket, per parlare della valenza sociale dello sport.

Proprio per dare concretezza a questo messaggio il vescovo ha voluto dare una mano ai tifosi e alla squadra ogliastrina, acquistando gli abbonamenti. Il club ha anche invitato più volte il prelato ad assistere alle partite della domenica, ma monsignor Mura, per ora, ha declinato l'invito: magari l'occasione potrà essere la prossima gara di campionato contro l'Aprilia.