Nei giorni scorsi Barbara D’Urso, in diretta a Pomeriggio 5, ha spiegato come lavarsi bene le mani per prevenire il contagio e la diffusione del Coronavirus.

Il temibile virus sta creando panico e preoccupazione tra la gente ma c’è anche chi, per sdrammatizzare un po’, fa dell’ironia e prende in giro la nota conduttrice televisiva. È il caso di Sergio Pira Zicca, 37enne, originario di Sarule, che ha realizzato, nel bagno di casa sua, un video tutorial su “come farsi bene il bidet”.

Guardate il video e fatevi una sana risata