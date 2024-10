Il trio Lisipi presenta il suo album jazz omonimo al BFLAT di Cagliari. Alle 21 Liliya Akhmetzyanova, Silvio Canargiu e Pierpaolo Frailis uniranno pianoforte, basso e batteria in un’unica melodia. L’ingresso ha il costo di 10 euro, il cd è in omaggio.

Per far conoscere al pubblico il primo lavoro insieme, il trio Lisipi ha scelto il BFLAT di Cagliari. Prima e per adesso unica tappa, qui giovedì alle 21 verrà presentato l’album jazz Lisipi, caratterizzato da estrema melodia e una buona dose di improvvisazione. Con un costo d’ingresso di 10 euro, il cd sarà in omaggio. Per un’ora verranno suonate le dieci tracce di Lisipi. Il disco è stato scritto da Liliya Akhmetzyanova, arrangiato dal trio e poi registrato tra giugno e luglio scorsi. L’autrice suona il piano, mentre Silvio Canargiu è al basso e Pierpaolo Frailis alla batteria.

Il trio Lisipi nasce l’estate scorsa. É formato da Liliya Akhmetzyanova, pianista dalla severa formazione classica, intrapresa a partire dall’età di 5 anni nell’ex URSS. E ancora da Silvio Canargiu, musicista poliedrico, ha alle spalle album come “Zamballarana", incluso tra i 500 migliori dischi della musica. Ha collaborato con la Rai e L’Espresso. Completa il trio Pierpaolo Frailis, musicista e batterista che ha partecipato a diversi jazz festival europei, jazz clubs e rassegne nazionali e internazionali. E ha scritto per la rivista londinese “The Institute”. Ognuno dei tre componenti ha, quindi, collezionato svariate esperienze all’estero, lavorando in navi da crociera ed esibendosi in svariate occasioni in Europa come in Asia.

<Le dieci tracce sono sintomatiche di quanto importante sia viaggiare per ampliare il vocabolario e la creatività degli artisti-, afferma Silvio Canargiu, -Lasciarsi influenzare dall'ambiente in cui si vive è cruciale per la realizzazione di un prodotto di qualità che abbia un respiro moderno ma che sia, al tempo stesso, rispettoso della storia della musica e dei canoni propri delle composizioni classiche e pop>.

Per informazioni si possono visitare i canali social del trio:

YouTube: https://www.youtube.com/lisipiofficial

Facebook: https://www.facebook.com/LisipiTrio/

Instagram: https://www.instagram.com/lisipitrio3/