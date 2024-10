"Il tribunale di Lanusei e la Corte d'appello di Sassari non sono in discussione. Me l'ha assicurato il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri".

Sono queste le parole del consigliere regionale del Pd Franco Sabatini, che ha guidato una delegazione a Roma in difesa del tribunale di Lanusei, la cui ipotesi di una soppressione sembra ora allontanarsi.

Presente all'incontro anche il sindaco di Lanusei Davide Ferreli. "Siamo abbastanza contenti e queste informazioni ci tranquillizzano, anche se continuiamo a tenere alta l'attenzione - spiega il consigliere ogliastrino - per quanto riguarda il tribunale di Lanusei. Ferri ci ha spiegato che la Commissione Vietti sta lavorando alla geografia giudiziaria, ma è una funzione secondaria. Quel che deve fare la Commissione è la riforma del sistema giudiziario - continua - quindi esprimerà un parere, ma poi sarà la politica ad assumere le decisioni. E siccome i tribunali da chiudere sono già stati chiusi e Ferri guarda con attenzione alle aree marginali, per lui Lanusei non si tocca - assicura Sabatini-. Lo ha detto in modo chiarissimo e farbattaglia su questo".

Buone notizie anche per quel che riguarda la Corte d'Appello di Sassari: "Essendo una sede staccata di Cagliari non è in discussione - conclude Sabatini-. La discussione, ci ha assicurato Ferri, riguarda solo le Corti d'Appello, non le sezioni distaccate".