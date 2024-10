Grave infortunio questo pomeriggio in località "Jacu Piu", nelle campagne di Nuoro.

Una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta per soccorrere un uomo di 70 anni, residente nel capoluogo. Per cause in corso di accertamento, intento ad eseguire alcuni lavori nel terreno di proprietà, è stato schiacciato dal suo trattore.

L'allarme è stato lanciato dai vicini di terreno che hanno rinvenuto il povero uomo sotto la macchina agricola privo di sensi.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha preso in cura il 70enne, dopo che i Vigili del fuoco lo hanno estratto da sotto il pesante mezzo. In seguito il ferito è stato trasportato all'ospedale di Nuoro in codice rosso.

Gli accertamenti di Legge sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato.