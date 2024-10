Sabato 13 luglio a Ovodda nei locali delle Scuole Medie in via Puddu (ore 9.00) si terrà il primo dei due eventi di promozione e comunicazione organizzati dal Gal Distretto rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu Supramonte. L’iniziativa “Dalla formazione al marketing territoriale. Strategie condivise per un progetto di sviluppo locale" si ripeterà a Orgosolo il 20 luglio prossimo.

La giornata ha tra i sui obiettivi quello di dare il via a una progettazione condivisa sulla misura 413 (qualità della vita-diversificazione) del Piano di Sviluppo Locale, finanziata con quasi un milione e settecentomila euro per promuovere 4 diverse azioni:

Azione 1 Rilevazione fabbisogni formativi (con 40 mila euro di finanziamento)

Azione 2 Costituzione di reti di operatori (554.201,85 euro)

Azione 3 Accompagnamento nascita e sviluppo delle microimprese (528.351,80 euro)

Azione 4 marketing territoriale (554.201,85 euro)

Il programma di Ovodda Nella mattinata verranno presentati degli esempi di buone pratiche negli ambiti tematici delle singole azioni previste dalla misura. Introdotti dal presidente del Gal BMGS Bachisio Falconi, interverranno il presidente di Confindustria Sardegna Centrale, Roberto Bornioli, con la relazione “Gusto Sardegna, la rete di qualità dei prodotti agroalimentari del centro Sardegna”, Raimondo Mandis (Project Manager per i Progetti di Aggregazione di Sardegna Ricerche) con una relazione su incubatori di impresa e progetti di packaging. Giovanni Carmelo Pirisi, segretario generale della Camera di commercio di Nuoro, parlerà di “Accompagnamento alla nascita e sviluppo di microimoprese”. Il professor Giuseppe Melis del Dipartimento di Scienze economiche e Aziendali dell’Università di Cagliari incentrerà invece il suo intervento su “Marketing territoriale, presupposti per la creazione di valore sul territorio”. Coordina i lavori Alessandra Etzo, direttore Gal BMGS.

Nella seconda parte della giornata saranno proprio gli attori pubblici e privati a essere chiamati in causa per una definizione “dal basso” delle strategie di attuazione delle singole azioni. I presenti potranno infatti scegliere di aderire a uno dei tavoli tematici che si riuniranno nel pomeriggio con l’obiettivo di fare scaturire le idee per la progettazione sulla 413, secondo una metodologia che prevede l’ausilio di un team di esperti di comunicazione partecipata: coordineranno i tavoli Simone Atzeni, Anna Sulis e Nicola Napolitano.

Durante il corso dell’iniziativa sarà possibile visitare gli spazi di comunicazione aperti a tutti coloro che, siano essi soggetti pubblici o privati, intendono far conoscere le loro attività sul territorio, in un’ottica di confronto con le realtà operative a livello imprenditoriale, commerciale e sociale. A questo proposito il Gal BMGS ricorda che è ancora possibile manifestare il proprio interesse a partecipare agli spazi comunicazione che verranno organizzati a Orgosolo sabato 20 luglio alle 9 nei locali del Comune – Biblioteca – Auditorium in piazza Caduti 1. Per farlo basta scaricare la manifestazione di interesse sul sito www.galdistrettoruralebmgs.it o telefonando al 3298447618.

COS’È IL GAL

Il GAL Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte è una Fondazione di Partecipazione senza scopo di lucro. Fanno parte del suo territorio 25 Comuni per una popolazione complessiva di circa 46 mila abitanti. Il Gal ha come finalità lo sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità che vivono nelle regioni storiche de