Ancora una volta si accendono i riflettori sulla formazione oroseina che calca il prestigioso palcoscenico del programma televisivo Britain’s Got Talent The Champions, affiancando il virtuoso pianista Antonio Sorgentone, vincitore della quarta edizione di Italian’ Got Talent.

Britain's Got Talent The Championsè uno spin-off di Britain's Got Talent, che presenta una selezione dei vincitori, finalisti e partecipanti di tutta la storia dei Got Talent.

Il Tenore Su Remediu ha dato voce all’esordio dell’esibizione di Sorgentone, affascinando il pubblico con le note del tradizione “dillu” e più ancora tenendo alto il nome della nostra Isola nel mondo.