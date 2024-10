Si chiama "Kodeair R. Choir" la formazione giapponese che da qualche tempo si misura con l'esecuzione dei canti a tenore della Sardegna.

I giovani artisti, i cui video hanno suscitato curiosità e interesse da parte di studiosi e appassionati del genere, sono ospiti in questi giorni della nostra Isola dove, come documentato dal video che vi proponiamo in copertina, hanno avuto la possibilità di incontrare ed esibirsi insieme a una delle formazioni sarde più celebri, il Tenore Su Remediu di Orosei, eseguendo su dillu.

Quella nipponica è una formazione mista per genere. Tre uomini interpretano oche, bassu e contra, due donne interpretano la mesuoche.