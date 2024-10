Il Tenore di Orosei “Antoni Milia” è reduce da una trasferta particolarmente fortunata.

Le voci di Tore Mula (voche e figura storica del gruppo), Alessandro Contu (basso), Alex Fadda (contra) e Francesco Mula (mesu voche) hanno incantato il pubblico sul palco di Praga in occasione di un evento di grande respiro internazionale.

“Siamo orgogliosi di aver rappresentato la Sardegna - racconta Francesco Mula - in qualità di ospiti e protagonisti del Festival degli Archi d'autunno uno degli eventi più di Praga dove partecipano artisti di spessore come lo statunitense Gregory Porter, eminenza della musica jazz, Jiri Slavik, Lizz Wrigh, Caroline Shaw e tanti altri. Il nostro concerto è stato trasmesso in diretta nazionale dalla Radio Ceca”.

L’impasto armonico della compagine oroseina e la bellezza del canto antico della Baronia ha letteralmente conquistato anche Al Bano, uno degli artisti più amati della canzone italiana, incontrato a Milano in una delle tappe del rientro.

“Ha voluto che cantassimo per lui” racconta Francesco. “E’ rimasto ancora una volta affascinato da un canto, quello sardo, che ben conosce da attento e appassionato osservatore di musica e culture. Ha voluto il nostro contatto e ha portato con sé un CD con i nostri canti. Ci siamo ripromessi di incontrarci nuovamente e magari unire i nostri percorsi per quella che potrebbe favorire un’insolita e interessante collaborazione tra le nostre sonorità e una delle voci più belle d’Italia”.