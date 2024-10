Il Tenente Colonnello Franco Antonio Maria Di Pietro subentra al Colonnello Saverio Ceglie.

Nato a Quartu Sant'Elena il 15 marzo 1971, ha intrapreso la carriera militare nel 1991, frequentando i corsi presso la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, la Scuola Sottufficiali di Velletri e Firenze, l'Accademia Militare di Modena e la Scuola di Applicazione di Roma. Il Tenente Colonnello Franco Antonio Maria Di Pietro è laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Inizia il suo percorso professionale da Ufficiale nel 1997, quale Comandante di plotone del 3° Battaglione Mobile di Milano, maturando successivamente vaste e significative esperienze di Comando, nel 1998 presso il Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Palermo, prima di essere trasferito al Raggruppamento Operativo Speciale (R.O.S.) di Palermo, dove è rimasto fino al 2002, quando è ritornato nell'ambito dell'organizzazione territoriale dell'Arma prestando rispettivamente servizio presso la Compagnia Carabinieri di Como fino al 2006, e la Compagnia Carabinieri di Viareggio fino al 2008.

Dall'ottobre del 2008 all'ottobre 2015 ha prestato servizio al Comando Generale quale Capo della P Sezione dell'Ufficio Personale Brigadieri Appuntati e Carabinieri, per essere poi trasferito, quale Comandante, al Comando Provinciale Carabinieri di Avellino.