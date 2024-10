Si terrà per tutta la giornata di domenica 26 agosto, nel ristorante “La Dea Madre”, “Il Teatro che Cura-Trattamenti Terapeutici Teatrali”, un seminario tenuto dalla dottoressa Stefania Grossi, unico appuntamento in Sardegna.

Attrice burattinaia, la Grossi inizia il suo percorso negli anni ottanta presso il teatro del Buratto. Grazie al “Teatro delle Chimere”, fondato da lei stessa nel 2006, realizza spettacoli di Teatro di Figura. Iscritta alla Federazione Italiana Teatroterapia, conduce un percorso di Teatro integrato per ragazzi in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche giovanili. Inoltra tiene da molti anni dei laboratori di consapevolezza teatrale nella scuola speciale “Dosso Verde” di Pavia mentre a Cassina Rossago tiene un laboratorio teatrale attraverso l’utilizzo degli strumenti del Teatro di Figura (Il Pupazzo).

Nel suo curriculum anche l’aver dato inizio al metodo “Il pupazzo nella relazione di aiuto”, sedute individuali di Teatroterapia e corsi di formazione teatrale. Come lei stessa ha dichiarato «Il Teatro che Cura è un percorso che parte dal presupposto che prima di prendersi cura degli altri è necessario prendersi cura di sé. Questa scelta si può apprendere attraverso diverse vie: una è quella del teatro, inteso come bagaglio di conoscenze teoriche ma soprattutto pratiche, che accompagnano l'individuo al proprio interno fino alla scoperta del sé, e alla sua manifestazione esterna e condivisa».

«Il seminario del 26 – ha concluso – sarà esattamente l'incontro con questa visione del teatro: una parte di introduzione teorica della teatroterapia e una parte esperienziale di pratiche per creare le basi della propria consapevolezza, condizione necessaria per la propria crescita interiore e per il proprio benessere psicofisico».

Previsto un buffet a pranzo. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3384244348. Il giorno successivo sarà possibile effettuare dei trattamenti personalizzati (massaggio sciamanico) con la dottoressa Grossi.