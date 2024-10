Sarebbe stato il sugo che bolliva in pentola l'oggetto della discussione nata fra due donne in viale Sant'Avendrace ieri a Cagliari. Il condimento preparato dall'amica non ha soddisfatto una delle due, così si è accesa la lite che ha rischiato di degenerare quando sono intervenuti i rispettivi compagni

E' accaduto prima della cena di Pasqua. Sul posto è intervenuta una volante della polizia, dopo che i vicini avevano chiamato il 113 preoccupati.

Le due coppie sono state identificate, per loro si valuteranno eventuali provvedimenti.