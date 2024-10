Nella sua prima tappa nelle regioni italiane, il neo presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani arriva a Cagliari per “ridurre le distanze che esistono tra Bruxelles, le istituzioni e i cittadini”.

Nel fare gli onori di casa, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda dice: "L'augurio che con lo sforzo di tutte le istituzioni, della comunità sarda, della Regione e di quelle nazionali, l'Europa possa contribuire alla risoluzione dei problemi che affliggono l'Isola, come quelli legati alla condizione di insularità”.

L'incontro odierno si è poi esteso all' immigrazione, della stabilità del Mediterraneo, del pericolo terrorismo, ma anche di riforme per l’Italia e di quelle necessarie all’Unione Europea per avvicinare sempre più l’Europa ai territori e ai suoi cittadini.

“L'Europa va cambiata – ha affermato Tajani – e bisogna incrementare i rapporti anche con le autorità locali”. E sui temi legati a insularità e specificità dell'isola, ha sposato il tema rimarcato dal sindaco sottolineando che “serve una sinergia tra la Sardegna e il resto d'Europa per valorizzare il suo patrimonio naturale, archeologico e storico per creare nuove opportunità di lavoro e di sviluppo”.

Il presidente Tajani si è poi spostato per raggiungere l'Aula magna della Facoltà degli studi umanistici dell'Ateneo cittadino.