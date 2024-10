''Dopo che per tre anni consecutivi, dal 2011 al 2013, grazie anche ai sacrifici dei lavoratori si è raggiunto il pareggio di bilancio del Teatro Lirico di Cagliari, che ha consentito al Ministero di riconoscere alla Fondazione una premialità di circa 1 mln e 200mila euro, oggi il Teatro è di nuovo in grave difficoltà''.

Lo afferma il sindaco, e presidente ad interim del Teatro lirico di Cagliari, Massimo Zedda.

''Non sarà infatti possibile - dice Zedda - pagare gli stipendi di questo mese perché non ci sono abbastanza soldi in cassa. Ci stiamo attivando per trovare ogni possibile soluzione e venerdì incontreremo le organizzazioni sindacali per illustrare e condividere l'attuale situazione dei conti del Teatro.

Così come avevamo segnalato da tempo, nel 2014 si è speso troppo e adesso sono i lavoratori a pagarne le conseguenze''.