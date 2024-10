“Ogni giorno che passa, il numero dei positivi in città cala sensibilmente. Se ad aprile ne abbiamo contati oltre 1000, oggi sono poco più che 200. E questo grazie alla responsabilità dei cagliaritani, che nella maggior parte dei casi hanno rispettato le regole durante le 5 settimane tra zona rossa e arancione. Adesso è arrivato il momento di riprenderci la nostra vita. Ieri, nel primo giorno di zona gialla, è stata un'emozione vedere il pubblico tornare a teatro dopo sette mesi per assistere a uno spettacolo. È stato bello girare per la città e vedere tutti i tavoli all'aperto occupati”. Sono le parole del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che affida il suo pensiero a un post su Facebook.

“Certo – sottolinea il primo cittadino – dispiace, e tanto, per chi non ha disponibilità di spazi all'esterno ed è ancora costretto a stare fermo. Ma già da una settimana abbiamo numeri da zona bianca e se continuiamo così dal 1° giugno tutte le attività potranno riaprire anche all'interno. Con tavoli magari limitati, ma è importante far ripartire tutti”.

Il sindaco Truzzu risponde a possibili polemiche: “So bene che tra qualche giorno sui social riprenderà la gara a pubblicare foto con le strade piene di gente. E io dico: meno male, perché quella deve essere la normalità e non viceversa. E so anche che riprenderete a chiedere maggiori controlli. E io dico che li abbiamo sempre fatti e continueremo a farli, ma con la città finalmente aperta non solo è impossibile, ma anche inutile e sbagliato mettere un poliziotto dietro ogni cittadino”.

“Come sempre – conclude Paolo Truzzu - la soluzione è agire con responsabilità. Riprendiamo a vivere e a far vivere Cagliari. Tutti insieme”.