"Mi aspettavo di vincere al primo turno, l'avevo capito nei giorni scorsi osservando le persone che mi sorridevano".

Lo ha dichiarato ai giornalisti il sindaco rieletto di Cagliari, Massimo Zedda, subito dopo lo spoglio dell'ultima sezione.

"Dedico questa vittoria a mia madre che da tre mesi è in ospedale - sottolinea il primo cittadino fresco di riconferma -. Non ho sentito Renzi ma solo il sottosegretario Lotti via Whatsapp. Mi ha scritto 'Lavoriamo per Cagliari'".