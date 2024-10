Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda parteciperà domani, domenica 13 gennaio, all'iniziativa in memoria di Mario Melis organizzata dalle associazioni Pasolini e Un'Altra Sardegna e dalla Officine delle Idee/Diritto e diritti in programma a Nuoro alle 10.30 nei locali dell'Auditorium G. Lilliu, in via Mereu 56.

L'appuntamento, intitolato "Mario Melis, da sindaco a presidente", vuole ripercorrere l'attività politica e la coerenza della sua azione da sindaco di Oliena, carica ricoperta per diverse consiliature, e da presidente della Regione.

A tracciare il profilo politico di Mario Melis sarà il politologo Carlo Pala. Interverrà anche il sindaco di Nuoro Andrea Soddu. Durante l'iniziativa saranno proiettati contributi video di Pierluigi Zanata e Tomaso Mannoni, in collaborazione con la Cineteca Sarda.