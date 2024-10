“Mantenere le rotte, incrementarle e far restare Ryanair”.

Sono queste le parole del Sindaco di Alghero, Mario Bruno all'indomani dell'annuncio della compagnia irlandese di lasciare la base operativa dell'aeroporto di Alghero.

“La città non può permettersi la cancellazione della base Ryanair e tanto meno il tagliato consistente di operativi così come è stato stabilito nel calendario invernale. Per questo motivo - aggiunge il sindaco - occorre intervenire per diversificare rotte e vettori.

Mario Bruno si rivolge al Governo nazionale e al Presidente della Regione Francesco Pigliaru chiedendo la messa in campo di tutte le strategie utili per assicurare il trasporto aereo dal territorio del nord ovest della Sardegna.

“Un Isola come la nostra fa del turismo e del trasporto aereo un motivo per attrarre turisti ma bisogna anche fare il modo che gli stessi sardi possano viaggiare, per come siamo abituati, a farlo a basso prezzo”, ha contnuato il primo cittadino.

Inoltre, sulla privatizzazione della società di gestione, il Sindaco si dice pronto a porporre al Consiglo comunale la possibilità di acquisire una seppur minima rappresentnza.