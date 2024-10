Si è riunita oggi l’Unità di crisi comunale di Oristano per fare il punto della situazione sugli ultimi provvedimento decisi dalla Regione e dal Governo in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus.

“Il momento è difficile e occorre senso di responsabilità da parte di tutti. Il Comune è presente e fa il possibile per assicurare i servizi di competenza anche se gli sportelli al pubblico sono chiusi. Gli uffici possono essere contattati telefonicamente o per posta elettronica. La scarsità di mascherine a tutela degli operatori comunali e dei cittadini è un problema che interessa tutta Italia e a cui stiamo cercando di porre rimedio. La Polizia locale sta svolgendo i controlli nel territorio comunale affinché le disposizioni nazionali e regionali siano rispettate scrupolosamente”, queste le parole del Sindaco Andrea Lutzu.

Inoltre il primo cittadino ha incontrato le associazioni di volontariato attive nel settore della Protezione civile (Oristano Soccorso e Prociv Arci Oristano, già impegnate nelle attività coordinate dalla Protezione civile regionale) per concordare per mettere a punto un piano di azioni da attuare a beneficio della popolazione

Da domani sarà assicurato dai volontari della Associazione Prociv Arci Oristano un servizio gratuito per la consegna a domicilio di farmaci e generi di prima necessità, riservato a tutti gli anziani over 75, alle persone con disabilità e alle persone immunodepresse impossibilitate ad uscire di casa, e che sarà attivo dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Sono a carico del cittadino i costi per l’acquisto dei beni.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’associazione via telefono o whatsapp ai seguenti numeri: 3389835667 e 3480618970.