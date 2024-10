Il sindaco di Monserrato Tomaso Locci ribatte alla giornalista Selvaggia Lucarelli, in merito alle accuse della blogger sui tamponi gratis per i non vaccinati, specificando la propria posizione e quella di tutta l’amministrazione comunale.

“Non c'è nessuna volontà da parte mia e dell’amministrazione nel voler fare i tamponi ai no vax. La nostra è un’iniziativa di screening già organizzata e avviata sul territorio , visto l'incremento dei casi Covid nelle ultime settimane. Io, vaccinato con terza dose, ritengo che essendo il sindaco di tutti , debba avere il ruolo morale di dare ancora più garanzie ai miei concittadini e l'unica garanzia dopo il vaccino è indubbiamente il tampone”.

“Il tampone è importante perché dà una rilevanza realistica e immediata della situazione e del tracciamento. La comunità scientifica ha dichiarato più e più volte che anche purtroppo le persone col terzo vaccino possano comunque ammalarsi, e abbiamo un esempio con gli insegnanti nelle scuole”.

“Non stiamo svuotando le casse comunali perché questi sono fondi che ci vengono dati dallo Stato per fronteggiare il Covid e io li voglio investire per miei cittadini, per garantire loro maggiore sicurezza. I cittadini ne beneficeranno in quanto vittime della crisi economica, sociale e psicologica, personalmente non ci vedo nulla di male”.

E conclude: “Il sottoscritto è sempre stato molto attento a tutti, che siano novax o che siano provax, quindi indipendentemente dalla loro posizione, perché nutro il massimo rispetto per tutti.Io ho l’obbligo morale di aiutare tutti i miei cittadini quindi la mia posizione è questa: vaccinatevi ma, per avere la possibilità di essere ancora più sicuri e rendere più sicura la comunità, fate il tampone perché è l'unico strumento che ci dà la certezza della negatività anche se si è vaccinati”.