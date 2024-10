"L'intera comunità è addolorata e colpita da questo gravissimo lutto". Il sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu, si fa portavoce del profondo dolore che ha attraversato l'intero paese dopo che la notizia della morte di Ale Massesi si è diffusa nella giornata di ieri.

Il dj e imprenditore 38enne è rimasto coinvolto nel drammatico incidente avvenuto sulla Sp 38, alle porte di Castiadas, perdendo la vita. Uno schianto drammatico, nel quale è morta anche la 31enne di Villasimius Ambra Utzeri.

Massesi era un personaggio molto noto e stimato in tutto il sud Sardegna e non solo per il suo lavoro nel mondo dello spettacolo e delle feste. "Abbiamo perso un giovane del paese, imprenditore e grande lavoratore - spiega il sindaco di Villaputzu -. Ale amava tantissimo la vita e il suo lavoro, si prodigava da anni per migliorare il paese e la sua immagine. Anche per questo ho ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino".

Massesi, con creatività e intraprendenza, era l'organizzatore di numerosi eventi e manifestazioni di primo piano come il Carnevale Sarrabese. Un elemento prezioso per una comunità di meno di cinquemila anime. "E' scomparsa una persona che ci mancherà tanto - prosegue Sandro Porcu -. La notizia ci ha lasciato provati e sconvolti. Un pensiero va all’altra giovanissima vittima dell'incidente e ai suoi familiari".

Domani, alle 15, i funerali di Ale nella parrocchia di Santa Maria. "Saluteremo per l'ultima volta un ragazzo dal cuore d’oro. Aiutava tutti non solo attraverso il suo lavoro ma anche dispensando consigli e idee. Un ricordo personale? Il suo entusiasmo nel fermarsi con chiunque, anche per il solo piacere di offrire un caffè al bar e scambiare due chiacchiere sempre col sorriso".