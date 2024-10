Un fascicolo di 24 pagine con foto, grafici e tabelle per raccontare ai cittadini ciò che ha fatto l'amministrazione comunale in questi quattro anni a Sassari. + il documento che i sassaresi stanno trovando in questi giorni nella cassetta delle poste, inviato direttamente da Palazzo Ducale.

I contenuti e le ragioni del libretto informativo intitolato "Nuove risorse per una città più moderna, sostenibile, solidale", sono stati illustrati questa mattina dal sindaco Nicola Sanna e dalla sua Giunta. "Era necessario che arrivasse un documento cartaceo alle famiglie. Uno strumento di facile consultazione che consente a cittadini di acquisire consapevolezza rispetto all'attività dell'amministrazione e di entrare in confidenza con le strategie messe in campo", ha spiegato Sanna.

"I progetti di cui rendiamo conto in queste pagine sono a lungo termine. Dovremo attendere per vedere compiuto il cambiamento, ma il processo di trasformazione è già in essere. Auspichiamo che Sassari divenga una città più moderna, sostenibile, solidale e vogliamo condividere la nostra visione con i cittadini sassaresi, perché si sentano partecipi delle decisioni pubbliche".

Nel fascicolo oltre a informare i sassaresi di ciò che è stato realizzato dal Comune, sono illustrati anche i progetti che l'amministrazione porterà avanti in questo ultimo anno di mandato elettorale. In primo piano ci sono la mobilità sostenibile con le piste ciclabili e il progetto infinito del centro intermodale, l'edilizia popolare, la riqualificazione delle periferie, i programmi per alleviare il disagio sociale e il ruolo di Sassari come città fulcro dell'area metropolitana.