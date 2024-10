« Invitiamo i vertici dell'azienda a rapportarsi con il territorio per un confronto aperto sulle ragioni che spingono la nostra città e l'intera isola a difendere 120 anni di storia » .

Il Sindaco di Sassari, Gianfranco Ganau interviene ancora una volta sulla vertenza della Nuova Sardegna che la scorsa settimana ha costretto a due giorni di sciopero i giornalisti del quotidiano locale.

« Apprendo con piacere che i vertici dell'Associazione Stampa Sarda - dichiara il primo cittadino di Sassari – domani saranno in seconda commissione in Consiglio regionale per chiarire tutti gli aspetti e le possibili ripercussioni legate alla scelta di incorporare l' Editoriale La Nuova Sardegna Spa nella Finegil e trasferire di conseguenza la sede legale da Sassari a Roma.