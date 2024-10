IL SINDACO DI SASSARI SCRIVE AL MINISTRO CANCELLIERI: L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' DISPONIBILE AD ACQUISIRE L'AREA E LA STRUTTURA DEL CARCERE DISMESSO DI SAN SEBASTIANO

L'Amministrazione comunale di Sassari è disponibile ad avviare tutte le procedure di acquisizione dell'area e della struttura del carcere dismesso di San Sebastiano.

In una lettera inviata questa mattina al Ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, il Sindaco di Sassari, Gianfranco Ganau formalizza la richiesta avanzata in via informale al rappresentante del Governo, durante l'incontro a Sassari in occasione dell'inaugurazione del nuovo Carcere di Bancali.

Nella lettera inviata alla Cancellieri il primo cittadino spiega le ragioni che inducono l'Amministrazione comunale a richiedere l'acquisizione dell'area, « situata nel centro cittadino e confinante con il Tribunale - spiega Gianfranco Ganau - aspetto non di poco conto, considerato che questo consentirebbe di ampliare agevolmente gli spazi dedicati agli uffici dello stesso con successivi interventi, che in prospettiva potrebbero consentire di riaccorpare le altre funzioni giudiziarie dislocate in diverse aree della città, ad esempio la Corte d'Appello e la sede dei Giudici di Pace, con un conseguente miglioramento delle funzioni dell'intero sistema giudiziario ed un importante risparmio anche in termini economici.