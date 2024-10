In Sardegna

"Sassari e il Sassarese sono stati determinanti per questa vittoria del centrosinistra - ha spiegato Ganau - siamo molto felici che si chiuda questa brutta pagina per la Sardegna". "Ora dovremo metter mano alle infinite e vergognose delibere a fini elettorali soprattutto nell'ultimo mese e mezzo. Il futuro della città? - ha concluso il sindaco - nei prossimi giorni decideremo cosa fare per Sassari, il nostro obiettivo sarà portare avanti quello che serve alla città, valuteremo la soluzione migliore perché non si perda neanche un giorno".